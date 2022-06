Inter, countdown Dybala. Tra lunedì e martedì nuovo summit: attesa la fumata bianca

Il mercato dell'Inter è molto attivo. Il club nerazzurro sta trattando su più tavoli sia in entrata che in uscita. Una della trattativa più importanti riguarda Paulo Dybala; l'attaccante argentino è ormai a un passo, fissato già l'incontro che potrebbe portare alla fumata bianca,

"Tra lunedì e martedì Paulo Dybala si vestirà di nerazzurro, ancor più di quanto non abbia già fatto con il vertice di mercoledì scorso. Si può sintetizzarla così: dopo il primo sì di metà settimana, è arrivo il sigillo definitivo. Non la firma, quello sarà un passaggio formale che arriverà un po’ più in là, insieme all’ufficialità. Ma insomma: Antun e l’Inter avranno un nuovo contatto. Con ogni probabilità non ci sarà bisogno neppure di vedersi fisicamente, basterà una telefonata o una videochiamata. Antun riferirà a Marotta e Ausilio del colloquio avuto con la Joya. E trasmetterà tutta la partecipazione dell’argentino al progetto sportivo che lo vede al centro della nuova Inter. Siamo all’ultimo metro, neppure chilometro, di una maratona iniziata a metà gennaio", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Voglia di rivincita è il concetto chiave: vale per il calciatore, vale per la società di Zhang convinta che proprio la provenienza bianconera possa essere la molla motivazionale per scatenare l’argentino. Ancor più dell’aspetto economico, i cui contorni sono noti già. Il nuovo contratto prevederà un ingaggio da 6 milioni netti di parte fissa, più bonus per arrivare a toccare quota sette. Al giocatore – e al suo entourage – sarà riconosciuto come da prassi un premio alla firma, lontano però dalle cifre circolate alcune settimane fa, i dieci milioni. Siamo al countdown, ormai", aggiunge il quotidiano.