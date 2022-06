CdS – Dybala attende, l’Inter avverte l’entourage: la priorità è Lukaku

I nerazzurri vogliono chiudere in fretta l'operazione legata al ritorno del belga per poi concentrarsi sull'argentino

Lukaku e Dybala, rigorosamente in quest'ordine: è questa la strategia scelta dalla dirigenza dell'Inter. Una questione di priorità già spiegata all'entourage dell'attaccante argentino, come spiega il Corriere dello Sport: "Dybala resta in attesa e prosegue le sue vacanze assieme a Correa e rispettive compagne. L'Inter ha avvertito l'entourage della Joya che in questo momento occorre dare la priorità a Lukaku. Quando il "file" verrà riaperto, quindi, si lavorerà per limare le distanze che ancora esistono tra domanda ed offerta. La soluzione potrebbe essere una ricalibrazione dei bonus e l'entità del premio alla firma".