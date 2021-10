Le rivali – Juventus, Dybala recupera per l’Inter. Cuadrado e Chiellini titolari

In occasione della sfida di domenica sera a San Siro contro l'Inter, la Juventus potrà contare anche sul recupero di Paulo Dybala

"Dybala vede l’Inter. La Joya va finalmente di corsa e si prepara a tornare tra i convocati per la super sfida di San Siro. Ha saltato la Champions, dopo la Roma, ma non ha perso tempo, si è allenato da solo e ha ormai superato l’elongazione muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto ai box più del previsto, per quasi un mese. Paulo ripartirà dalla panchina e piano piano rialzerà i giri del motore (...). L’incrocio con i nerazzurri è un’altra tappa della rincorsa scudetto e Allegri ritroverà Cuadrado, Danilo e Chiellini: tutti e tre sono pronti a tornare titolari".