Anellucci: “Dybala, rimpianto per Inter e Juventus. Ero convinto che Marotta…”

Claudio Anellucci, procuratore e agente FIFA, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Paulo Dybala, decisivo anche ieri sera nel successo della Roma sulla Fiorentina: "L'ho portato a Palermo e lo conosco bene. Quando ho saputo che la Juve non lo avrebbe rinnovato sono rimasto a bocca aperta. Era una follia lasciarlo partire uno come lui, che ha fatto la storia del club. Non è un leader rumoroso ma è un leader in campo. Se sta bene ha qualità a non finire, quindi il rimpianto è della Juventus e dell'Inter che non hanno creduto pienamente. Io ero convinto che Beppe Marotta lo portasse a Milano, invece... Vedendo come gioca la Roma, senza Dybala non so dove sarebbe, perché è una delle squadre peggiori a livello di gioco. È la luce, senza di lui sarebbe qualcosa di orribile".