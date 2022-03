Di Marzio: “Dybala, rinvio incontro: due possibili motivi. Potrebbe sentire altri club”

Il giornalista ha commentato la notizia del rinvio dell'appuntamento tra il club e i suoi agenti per parlare del rinnovo

L'appuntamento per il rinnovo di Dybalaprevisto domani, tra la Juventus e i suoi agenti, è stato rinviato. Gianluca Di Marzio ha commentato la notizia su Skysport: «Bisogna capire bene la motivazione della scelta prima di dare un giudizio sul rinvio. Da un lato potrebbe esserci una motivazione legata all'eccessiva pressione che si era creata rispetto all'incontro di domani. Quando c'è una data che tutti aspettano, magari si vuole evitare. Questa la versione più leggera e positiva. L'altra possibilità è che la società voglia concentrarsi meglio, ora, sul discorso campo, prima di capire l'offerta da fare a Dybala e ai giocatori in scadenza perché è il momento chiave del campionato e anche del futuro in CL. Certo potevano comunicarlo prima che i procuratori arrivassero in Italia, ma non c'era un patto di sangue sull'incontro».