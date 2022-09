Roma, Dybala vuole esserci contro l’Inter: “In estate non gli è proprio andata giù…”

Il suo impiego a San Siro per la partita contro l'Inter non è ancora certo, ma Paulo Dybala vuole fare di tutto per esserci con i nerazzurri

Marco Macca

Il suo impiego a San Siro per la partita contro l'Inter non è ancora certo, ma Paulo Dybala vuole fare di tutto per essere in campo contro i nerazzurri. Anche perché, scrive il Messaggero, l'attaccante della Roma non ha affatto digerito l'inversione a U del club, che lo ha prima sedotto e poi abbandonato:

"Ora sabato vuole ripartire. E l’occasione è ghiotta e stimolante, considerando che l’Inter in estate lo ha prima sedotto e poi abbandonato. Sembrava tutto fatto dopo l’incontro in sede tra i suoi agenti e Marotta andato in scena l’8 giugno. L’inversione a U che ha poi portato i nerazzurri a prendere Lukaku e lasciarlo libero di decidere il proprio destino non gli è andata giù".

(Fonte: Messaggero)