Il Giorno: “Tra l’Inter e Dybala c’è la Roma: Mourinho lo ha chiesto. I dettagli”

Josè Mourinho ha chiesto alla società di prendere Dybala anche in previsione di una possibile partenza di Zaniolo

Paulo Dybala e l'Inter sono più vicini che mai. Il club nerazzurro ha infatti avanzato la sua offerta all'argentino ed è pronta ad accoglierlo, ma ci sarebbe solo un ultimo ostacolo tra le parti, rappresentato dalla Roma. Spiega infatti Il Giorno: " All'Inter aspettano di finire il campionato prima di rimettersi a tavolino con Antun, l'agente dello juventino. C'è già un'offerta pronta (triennale da 7 milioni a stagione più bonus) che andrà ridiscussa, non solo per anticipare la proposta dei Colchoneros ma anche per ripararsi dall'annunciato "assalto" della Roma.