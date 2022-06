CorSera – Dybala, l’Inter dovrà fare spazio. Skriniar, nerazzurri fiduciosi di…

Dopo aver completato la clamorosa operazione per il ritorno di Romelu Lukaku, l'Inter adesso si concentrerà sulle uscite. Serviranno soprattutto per puntare un altro top, Paulo Dybala. "Il ritorno di Lukaku rimette l’Inter in pole position per lo scudetto, la coppia con Lautaro è collaudata, il tridente con Dybala sarebbe una potenza di fuoco non indifferente anche per la Champions. L’Inter dovrà far spazio all’argentino e concentrarsi ora sulle cessioni. La più dolorosa sarà Milan Skriniar, il Psg offre 55 milioni, i nerazzurri sono fiduciosi di arrivare a 70", sottolinea il Corriere della Sera.