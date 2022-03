Dybala, per l’Inter è un sì: tanti pro e un solo dubbio. Rispetto a Lautaro…

I vertici nerazzurri si stanno interrogando da tempo sulla bontà dell'eventuale acquisto dell'argentino: ecco cosa è emerso

"Un numero 10 in grado di creare gioco, non solo di finalizzare quello costruito dalla squadra. È la valutazione che suggerisce all'Inter di tenere sotto osservazione la situazione di Paulo Dybala dopo la rottura con la Juventus. [...] Analizzando le caratteristiche di Dybala, emerge una caratteristica che manca all'omologo di maglia e connazionale di cui potrebbe prendere il posto all'Inter: Lautaro Martinez. Prendendo in esame il rendimento dall'estate 2018 (da quando Lautaro è in Italia) tra Serie A e Champions/Europa League, balzano all'occhio la maggiore propensione del nerazzurro al gol e la tendenza più accentuata del bianconero a mandare in rete i compagni. In questo periodo Lautaro ha collezionato 61 gol e 19 assist. Dybala 40 gol e 24 assist. Peraltro Lautaro ha confezionato più della metà dei suoi passaggi vincenti (10) nello scorso campionato a dimostrazione che funzionava soprattutto l'intesa con Lukaku. In questo torneo le reti sono 14, ma gli assist appena due. Un dato che fotografa il grande lavoro di Dzeko, mentre Lautaro opera prevalentemente da prima punta.