Dybala, il gol all’Inter era scritto nelle stelle. Inzaghi, veto incomprensibile

A conti fatti la scelta di puntare su Lukaku anzichè su Dybala si è rivelata fallimentare per l'Inter. L'apice si è toccato ieri: il belga in tribuna, ancora costretto ai box per infortunio, l'argentino in gol con la maglia della Roma. Sliding doors di mercato, tra i desideri in particolare di Marotta e Zanetti, i paletti finanziari imopsti dalla proprietà e le decisioni tecniche di Inzaghi. Così scrive Tuttosport: "Era scritto nelle stelle che Paulo Dybala avrebbe segnato all'Inter. Quasi un gol dell'ex, a giudicare da quanto l'avrebbero voluto alla Pinetina Beppe Marotta e Javier Zanetti. Simone Inzaghi gli ha preferito Romelu Lukaku che ieri - altro segno del destino - era sì a San Siro, ma da tifoso. La prima vittoria di José Mourinho contro la sua Inter (il portoghese ha visto la partita in tv dal pullman giallorosso, essendo squalificato), è stata compendio della stagione nerazzurra. [...] Questo a dimostrazione di come i campioni è meglio averli in squadra che trovarseli contro. In tal senso risulta ancora oggi incomprensibile il veto sulla Joya quando bastava provare a piazzare Correa una volta bloccato l'ex bianconero".