Inter, arrivo di Dybala non più legato agli addii di Vidal e Sanchez: il motivo

"L'arrivo di Paulo in nerazzurro è sempre stato legato all'uscita di Vidal e Sanchez, per liberare spazio salariale nella rosa del club. Ecco: i due fronti ora sono slegati, almeno dal punto di vista temporale. Spieghiamo: i due cileni sono in uscita, non giocheranno la prossima stagione nell'Inter, si aspetta solo che si concretizzino le trattative in essere, Flamengo per Arturo e Siviglia (più che Galatasaray) per Alexis. Ma non c'è bisogno che escano prima, come tempistica, dell'arrivo di Dybala. L'Inter può spalancare subito le porte di Appiano alla Joya e poi, in un secondo momento, salutare i cileni. Questo perché negli ultimi giorni la società di Zhang ha comunque capito che gli addii dei sudamericani in un modo o nell'altro - tradotto, con o senza buonuscita - diventeranno realtà".