Dzeko, tutto dipende dalla sua volontà. La Roma non lo tratterrà a forza

L'attaccante della Roma è nel mirino dell'Inter che dopo la cessione di Lukaku al Chelsea vuole due attaccanti

Andrea Della Sala

Sarà anche in questa estate tormentone Dzeko. Con la cessione di Lukaku, l'Inter è entrata in corsa per l'attaccante bosniaco della Roma e ha già sondato la sua disponibilità con l'agente. Il club nerazzurro, per convincerlo, è disposto a presentargli un biennale; col club giallorosso gli rimane un solo anno di contratto.

"A oggi alla Roma non è arrivata nessuna sollecitazione da parte del centravanti di voler andare via. Ma la decisione dipende solo da lui. Se Dzeko manifestasse la volontà di lasciare la Roma allora la società sarebbe disposta a sedersi e ragionare su questa ipotesi. La Roma, come ha sempre fatto sapere Tiago Pinto, non tratterrebbe a forza il centravanti", spiega Tuttosport.

"La palla ora passa a Edin, deve essere lui a decidere cosa vuol fare. Stanotte la squadra è rientrata dal Portogallo e nelle prossime ore Tiago Pinto vedrà il suo agente, Alessandro Lucci. Per la Roma, ma soprattutto per Mourinho, è lui il centravanti giallorosso. Se chiede di andare all’Inter, la Roma cercherà la soluzione tecnica più soddisfacente. La questione è tutta sulle spalle di Edin, se sarà lui a chiedere di andare via si cercherà una soluzione che metta tutti d’accordo. Anche perché significherebbe che Dzeko avrebbe in qualche modo tradito anche la fiducia che ha riposto in lui sin dal primo giorno Mourinho. Se il centravanti si mettesse pesantemente di traverso, considerando che ha 35 anni e che guadagna 7,5 milioni lordi, la Roma vedrà di accontentarlo", aggiunge il quotidiano