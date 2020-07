Dzeko parla all’orecchio di Lukaku. Rom sorpreso: cosa gli ha detto? Sarà Inter? Social in tilt

Fra le scene più simboliche dell’acceso Roma-Inter di ieri sera all’Olimpico c’è senza dubbio il colloquio tra Dzeko e Lukaku al termine della partita, finita 2-2. I due, infatti, a bordo campo hanno dato vita a un colloquio che sta facendo molto discutere sui social in queste ore. Tra romanisti preoccupati e interisti speranzosi. Perché la dinamica e la reazione di Lukaku alle parole del bosniaco hanno scatenato ovviamente tante reazioni, riaccendendo le voci di mercato su un possibile futuro a Milano dell’attaccante della Roma.

Come si può vedere dalle immagini tv catturate al termine della gara di ieri sera, infatti, Dzeko si avvicina a Lukaku, sussurrandogli alcune parole all’orecchio. Nulla di strano in teoria, se non fosse che molti, forse suggestionati dalle tante indiscrezioni su una presunta trattativa e consci dell’interesse dell’Inter nei confronti del giocatore, già vicino ai nerazzurri l’estate scorsa, hanno subito pensato: “Ecco, gli sta dicendo che va a Milano”. E, di certo, la reazione spiazzata e sorpresa di Lukaku alle parole di Dzeko non ha aiutato a fugare dubbi, chiacchiere e qualche dietrologia.

A fine video, poi, si vede lo stesso Lukaku che volge lo sguardo verso qualcuno presente nelle vicinanze in modo guardingo e sospetto. Può volere dire tutto e nulla, ma tanto è bastato per scatenare i social. Molti romanisti, infatti, sostengono che Dzeko ha confessato il suo futuro interista a quello che potrebbe presto diventare un suo compagno di reparto. Gli interisti attendono, e sperano. E fra loro uno sicuramente più di tutti: Antonio Conte.

(Fonte: Corriere dello Sport)