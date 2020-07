Lukaku riesce dove hanno fallito Ronaldo, Batistuta, CR7, Shevchenko: mai nessuno aveva…

Mai nessuno come Romelu Lukaku. Mai nessuno come Romelu Lukaku lontano dal Meazza. Il gol di ieri, a Roma, ha consentito al bomber belga di superare autentici mostri sacri in una partita statistica.

Lukaku, infatti, “è il 1° giocatore in grado di realizzare 13 gol in trasferta nella sua stagione d’esordio nel massimo campionato italiano nella storia della Serie A a girone unico”. Un’impresa non riuscita neanche a fenomeni del calibro di Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Shevchenko o Batistuta. Primo anno da incorniciare per Big Rom all’Inter.