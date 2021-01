Dzeko, futuro lontano da Roma? SM: “Juve alla finestra. Inter? Conte gradirebbe ma…”

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere lontano da Roma. La situazione con Fonseca è diventata insostenibile e, probabilmente, porterà ad un esonero del tecnico ex Shakhtar. Ma anche Dzeko è da considerare in uscita. Al momento per Sport Mediaset, una soluzione possibile è la Juventus, che già seguiva l’ex City nelle ultime finestre di mercato. “Anche Conte gradirebbe Dzeko ma la situazione economica dell’Inter non consente investimenti di una certa portata, parlando di ingaggio (e per un giocatore che va per i 35 anni)”, il commento di Sport Mediaset che apre ad un futuro all’estero, con West Ham e Wolverhampton interessate.