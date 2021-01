Roma, caso Dzeko: addio probabile. GdS: “Inter e Juventus interessate? Ecco la verità”

In casa Roma, il caso Dzeko sta continuando a catalizzare l’attenzione mediatica delle ultime ore. Il litigio con Fonseca post eliminazione in Coppa Italia potrebbe avere ripercussioni per l’uno o per l’altro. Secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di risultato non positivo oggi con lo Spezia, potrebbe esserci l’esonero del tecnico, con Allegri in pole per sostituirlo, anche se Mazzarri e Montella sono opzioni per fare da traghettatori. E Dzeko? “Inter e Juve hanno fatto capire di non essere interessate, mentre sistemazioni estere (West Ham) non paiono gradite a un calciatore da 7,5 milioni a stagione”, spiega la Rosea che esclude la fattibilità, per la Roma, di arrivare a prendere un sostituto all’altezza in tempi brevi.

Fonte: Gazzetta.it