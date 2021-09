Dzeko, Correa, Sanchez: Inter convinta di una cosa. Lautaro? Rinnovo già firmato

In casa Inter c'è una convinzione legata agli attaccanti presenti in rosa. Intanto il Toro ha già firmato il rinnovo del contratto

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, i riflettori in casa Inter sono puntati sull'attacco. Nonostante le tante occasioni create, la squadra di Inzaghi non è riuscita a concretizzare merito soprattutto di un grande Courtois.

Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, c'è pure la convinzione che Dzeko, Correa e Sanchez "faranno meglio rispetto alle ultime due stagioni e che Martinez continuerà il suo processo di crescita sia grazie alla presenza al suo fianco del gigante di Sarajevo o del connazionale ex Lazio sia grazie al rinnovo del contratto già firmato e da ufficializzare nelle prossime 2-3 settimane solo per questioni burocratiche".