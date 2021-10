SM – L’Inter e la Dzeko experience: curriculum e personalità. San Siro applaude

L'attaccante contro lo Sheriff ha segnato un gol strepitoso e ha fornito un assist a Vidal: porta sulle spalle un'eredità pesante e merita applausi

Quando Inzaghi lo ha sostituito con Sanchez, Edin Dzekoha ricevuto l'applauso e l'ovazione di tutta San Siro. Alla fine della gara contro lo Sheriff era contento di quanto fatto soprattutto dalla squadra e si è soffermato sugli errori fatti quando sono arrivati i contropiedi avversari. Segnale di mentalità: mai accontentarsi e sempre migliorare. A SportMediaset hanno parlato del bosniaco: "A 35 anni per lui l'Inter è l'ultima affascinante sfida della carriera. Raccoglie e convive con un'eredità pesante. Ha il curriculum e la personalità per lasciarsi scivolare le critiche e ha la serenità per tentare colpi come quello che si è visto in occasione del gol segnato allo Sheriff. Una girata volante strepitosa".