Dzeko a Inter TV: “Ho segnato un bel gol. La Juve? Riposo e poi saremo pronti”

Le parole dell'attaccante rilasciate alla televisione nerazzurra dopo gol e assist contro lo Sheriff

«Un gol bello? Sì, può capitare a volte che se ne possano sbagliare di facili, ma stasera ho fatto un gol bello. Quello che conta alla fine è aiutare la squadra a vincere. Siamo ancora in corsa in Champions e oggi era importantissimo vincere perché avevamo solo un punto. Ma lo Sheriff è arrivato qua con sei punti e non sarà facile neanche la gara di ritorno, sono bravi in contropiede. Prima devi pensare a vincere la gara contro i moldavi e poi si pensa a quelle con Real e Shakhtar. Ora la Juve? Abbiamo due giorni per riposare, per farlo bene e farci trovare pronti. Perché un derby è sempre un derby, ma in tutte le gare - non solo contro i bianconeri - si gioca per vincere».