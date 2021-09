Dzeko è già un fattore dominante per Inzaghi ed Edin eguaglia Milito. In Europa…

Dzeko è giù un fattore dominante per Inzaghi. C'è una cosa non casuale. E in Europa...

Gianni Pampinella

Cinque reti nelle prime sei giornate. È iniziata come meglio non poteva l'avventura di Edin Dzeko con la maglia dell'Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il bosniaco è già un fattore dominante per Inzaghi. "È il vero regista offensivo, anello di congiunzione perfetto tra centrocampo e attacco. Edin legge prima i movimenti dei compagni ed è in grado di aprire il campo o cercare l’imbucata vincente con un tocco solo. Dzeko è terminale offensivo quando serve, ma è prima di tutto un centravanti a tutto campo: si abbassa molto per legare il gioco, ma appena lo sviluppo sfocia sulle fasce, è il primo ad andare a raccogliere i cross nel cuore dell’area, dividendosi alla perfezione con Lautaro gli spazi disponibili".

"Anzi, Dzeko è riuscito ad andare meglio delle più rosee aspettative, andando a scomodare paragoni con i grandi della storia nerazzurra: nel nuovo secolo, soltanto Diego Milito era riuscito a realizzare cinque reti nelle prime sei uscite di A al primo anno in nerazzurro. E la scelta di affiancare a Martinez la qualità di Edin Dzeko non è assolutamente casuale. I due in coppia viaggiano sui livelli delle big d’Europa: nei principali campionati, solo le coppie gol di Real Madrid (Benzema e Vinicius) e Bayern (Lewandowski con Gnabry) hanno fatto meglio della Dze-La".

(Gazzetta dello Sport)