Inter, Dzeko pronto per il Genoa. “Non più corse da football come Lukaku ma…”

A tre giorni dall'inizio del campionato, cresce l'attesa in casa Inter ma si percepisce già qualche indicazione da Appiano: "Dalle acque emerge, infatti, la nuova creatura di Simone Inzaghi, inevitabilmente diversa da quella che ha appena vinto il tricolore. Ad esempio, per il debutto sarà una squadra a misura di Dzeko e con una batteria di assaltatori alle spalle del bosniaco. Il cigno è ben lontano dal canto finale, anzi è a Milano proprio per dimostrarlo: già contro il Genoa è pronto a prendere sulle spalle i compagni che solo fino a qualche settimana fa erano in adorazione di re Romelu. Edin è pronto a indossare la 9 senza corse da football fino al touchdown, ma con ricami sullo stretto e assist per i compagni", sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.