Dzeko-Inter, questione di ore. “Ha già parlato con Inzaghi e gli ha detto che…”

L'accordo sul biennale da 5,5 milioni a stagione c'è; la volontà di Roma e Inter di chiudere l'operazione anche

Sono ore caldissime per chiudere il trasferimento di Edin Dzeko all'Inter dopo anni di inseguimento. Il bosniaco è infatti in procinto di liberarsi dalla Roma ed è pronto a firmare un biennale con i nerazzurri. Scrive il Corriere dello Sport: "Edin, promesso sposo dell'Inter, ieri è tornato a Roma con un volo privato dopo due giorni di riposo trascorsi nella sua villa a Dubrovnik insieme alla moglie Amra.

Il bosniaco aspetta solo il via libera della Roma per andare a Milano e sostenere le visite mediche. Dipende tutto da Abraham o da Isak, ma lui con la testa è già in nerazzurro. Ha parlato con Inzaghi e non vede l'ora di lavorare con il "nemico" di tanti derby. L'accordo sul biennale da 5,5 milioni a stagione c'è; la volontà di Roma e Inter di chiudere l'operazione anche (la parte economica, visto che si parla di un indennizzo di massimo 2 milioni, non sarà un problema). Questione di ore, al massimo di giorni".