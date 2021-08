Dzeko-Inter: oggi si definisce il suo passaggio all’Inter. Domani visite mediche

L'attaccante bosniaco deve solo attendere le ultime formalità poi si imbarcherà per Milano

Edin Dzeko sarà il nuovo numero 9 dell'Inter . Ieri giornata di addio per Lukaku: prima le visite mediche alla Columbus di Milano, poi la partenza verso la sua nuova vita da Linate. A Milano sbarcherà l'attaccante bosniaco per dargli il cambio. Da oggi. Tutte le parti erano d'accordo ma Romelu è partito quando l'Inter ha trovato il suo centravanti e a sua volta la Roma ha trovato il calciatore che lo sostituirà, Tammy Abraham. "Inutile aggiungere quanto a Stamford Bridge si siano adoperati: in questa corsa contro il tempo i campioni d’Europa sono alleati con quelli d’Italia per l’incrocio Lukaku-Dzeko", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Edin arriverà in città ma non sarà l'unico attaccante per l'Inter. Non sarà l’unico attaccante interista di questa sessione, visto che continuano le grandi manovre tra Vlahovic, Correa e (più defilato) Zapata, ma tampona almeno in parte l’emorragia lasciata da Lukaku", sottolinea la rosea. Zapata più defilato anche perché l'Atalanta aveva individuato anche nel futuro giocatore della Roma il suo eventuale ricambio.