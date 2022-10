Dzeko, impatto anche dalla panchina: risorsa per l’Inter, allontanato Correa

L'età sembra non contare per Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco, nonostante i 36 anni compiuti, sta dimostrando di poter recitare ancora un ruolo importante per l'Inter, dal primo minuto ma anche a gara in corso, come si è visto sabato contro la Fiorentina. Un'arma sempre pronta all'uso per Inzgahi, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Contro il Milan il bosniaco ha guidato il (vano) tentativo di rimonta nerazzurra segnando dal nulla il gol del 2-3, al Franchi ha mandato in porta Lautaro nell'azione del rigore e prima Barella per l'occasione a tu per tu con Terracciano, per poi vincere il contrasto aereo con Milenkovic – tra le proteste viola – per il successivo gol partita di Mkhitaryan. Una mezz'ora (abbondante) in cui Dzeko ha ulteriormente creato distanza tra sé e Correa, posizionandosi subito dietro alla LuLa nelle gerarchie tipo di Inzaghi".