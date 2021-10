Dzeko, che impatto con l’Inter. CdS: “La nostalgia di Lukaku è sempre minore”

L'attaccante bosniaco ha iniziato alla grande la sua avventura in nerazzurro: 6 gol nelle prime 7 gare di campionato

Il protagonista del successo dell'Inter sul campo del Sassuolo è senza ombra di dubbio Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco ha avuto un impatto decisamente positivo con la realtà nerazzurra, segnando ben 6 reti nelle prime 7 giornate di campionato. Numeri che lo accostano a un monumento come Ronaldo. E ora, come scrive il Corriere dello Sport, anche la cessione di Lukaku diventa meno dolorosa: "Decisivo in particolare Dzeko che ha firmato il sesto gol in sette giornate (nella sua stagione d'esordio con i nerazzurri l'ultimo a riuscirci era stato Ronaldo nel 1997-98) e poi si è procurato il rigore della vittoria. Nel popolo interista la nostalgia di Lukaku è sempre minore".