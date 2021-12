Inter-Cagliari, Dumfries fermato da Cragno: il commento di Dzeko

L'attaccante nerazzurro dispiaciuto per l'occasione parata al compagno olandese dal portiere rossoblù

Anche questa sera l'Inter ha sprecato diverse occasioni. Con il Cagliari, siamo al 55esimo, sono arrivati due gol, ma le chance di segnare sono state molte rispetto al punteggio effettivo. Anche Dumfries ha provato per due volte a superare Cragno. La prima volta il portiere del Cagliari ha dovuto atterrarlo (e Lautaro ha sbagliato il rigore che è derivato dall'azione dell'olandese). Nel secondo tempo si è involato sulla sua fascia, è arrivato alla conclusione, ma il portiere avversario è riuscito a respingere il suo tiro.

Dalla panchina dell'Inter, come raccontato da DAZN, il canale che trasmette la partita, è arrivato il commento di Edin Dzeko che ha visto svanire l'occasione capitata al compagno: 'Ma perché non ha spaccato quella porta...', l'espressione usata dal bosniaco, dispiaciuto per la parata del portiere della squadra sarda.