Il Messaggero – Dzeko via a zero? “Lui sceglierebbe Inter o Juve: la posizione della Roma”

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Tiago Pinto ha dato mandato all'agente del bosniaco di trovarsi una nuova sistemazione

Il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere lontano dalla Roma. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Tiago Pinto ha dato mandato all'agente del bosniaco di trovarsi una nuova sistemazione. "Il bosniaco è stato chiaro in tempi non sospetti: se deve partire, lo farà alle sue condizioni. Ossia, scegliendo lui la destinazione (Juve o Inter) e avendo in mano il cartellino gratis", spiega il quotidiano. La Roma, però, non intende accettare tale condizione, nonostante un risparmio, al lordo, di 15 milioni di euro.