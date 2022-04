Dzeko: “Pensare a stasera, non allo scudetto. Conosciamo la Juve, ci siamo detti…”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Juventus-Inter è l'occasione per i nerazzurri di dare un segnale al campionato, ma soprattutto al gruppo. Si attendono segnali di autostima e di fiducia ritrovata. Ai microfoni di Inter TV ha parlato prima della gara in programma a Torino Edin Dzeko: "Questa sfida è decisiva per oggi, c'è una squadra importante che gioca contro un'altra squadra importante. Tutte e due le squadre vogliono vincere, chi dà tutto o chi è più fortunato può vincere. Bisogna pensare a stasera, non allo scudetto. Conosciamo la Juve, ma anche la Juve conosce l'Inter. Non ci saranno sorprese, ma due squadre che vogliono la partita. La Juve ha il vantaggio di giocare in casa con i tifosi. Dobbiamo dare tutto per provare a fare un grande risultato. Feeling con Lauti? Non ci siamo detti niente di particolare, stiamo parlando tutti. Ci sono i momenti in cui qualcuno parla di più. Ci siamo detti cosa c'è da fare in campo, il resto dipende tutto da noi".