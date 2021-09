Dzeko: “Lautaro un grandissimo giocatore: speriamo di fare grandi cose per l’Inter”

Nel corso di un'ampia intervista concessa ad Amazon Prime Video, Edin Dzeko ha parlato così del rapporto con Sergio Aguero

"I giocatori forti possono giocare sempre insieme. Io mi sono trovato benissimo con lui e so per certo anche lui con me, se facciamo qui all'Inter quello che abbiamo fatto lì a Manchester sono contento. Lautaro è un grandissimo giocatore e speriamo nei prossimi almeno due anni di fare grandi cose per l'Inter".