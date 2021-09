Inter, Dzeko sa come si fa: la sua esperienza europea una garanzia per Inzaghi

L'attaccante bosniaco è il primatista nerazzurro per presenze e reti segnate nelle competizioni internazionali

"In campo conterà l'esperienza". Parole e musica di Simone Inzaghi, che nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Real Madrid ha ribadito l'importanza dell'abitudine a sfide di un certo livello. E proprio per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro non rinuncerà a Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco, arrivato a Milano questa estate, ha portato con sè un bagaglio non indifferente di esperienza internazionale, maturata con le maglie di Wolfsburg, Manchester City, Roma e Nazionale. E proprio per questo motivo la sua presenza risulterà importantissima in sfide come quella di stasera.