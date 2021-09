Dzeko e Lautaro ancora a secco. La coppia gol dell’Inter si sgonfia in Europa

I due attaccanti dell'Inter, finora letali in campionato con 9 gol, non sono ancora riusciti ad andare a segno in Champions

Andrea Della Sala

Serata no per l'attacco dell'Inter. Dzeko e Lautaro letali in campionato, non sono riusciti a confermarsi in Champions League e dopo la gara col Real sono rimasti a secco anche con lo Shakhtar.

"I due attaccanti nerazzurri, tra i punti di forza della squadra di Simone Inzaghi in questo avvio di stagione, hanno completamente sbagliato la gara contro lo Shakthar. Da loro l'Inter si aspettava le reti per vincere la prima gara in Champions, invece i due giocatori, autori finora in campionato di ben 9 gol in coppia (5 il bosniaco e 4 l'argentino), hanno mancato un'occasione clamorosa per parte, tradendo così la squadra e rimandando l'appuntamento con la vittoria alle prossime partite", si legge su Tuttosport.

"Dzeko è stato il protagonista negativo del primo tempo, con un tiro al volo di destro dal limite dell'area piccola, su sviluppo di calcio d'angolo (cross di Dimarco e deviazione di schiena di De Vrij ), sparato alto sopra la traversa al 34'. Un gol più difficile da sbagliare che da segnare. Volendo, tecnicamente più complicata la situazione capitata invece a Lautaro Martinez al 20' della ripresa, quando su rinvio sbagliato di Pyatov e palla recuperata da un compagno, si è girato di 180 gradi al limite dell'area, calciando però fuori dalla porta. Tentativo meno scontato di quello di Dzeko, per la dinamica e la pressione degli avversari, ma comunque da segnare a questi livelli. Gol sbagliati dunque per la nuova coppia-gol nerazzurra, dentro però una prestazione non sufficiente, tecnicamente non valida, con molti errori in appoggio e nell'ultima scelta", aggiunge il quotidiano