Inter, Dzeko scelta azzeccata. Per il bosniaco avvio alla Lukaku, anzi meglio…

L'attaccante dell'Inter ha iniziato al meglio la stagione con la maglia nerazzurra e sta segnando più del belga per ora

E i numeri danno ragione all'Inter per la scelta dell'attaccante bosniaco. Dzeko ha iniziato alla grande la stagione con la maglia nerazzurra e per il momento ha fatto meglio anche di Lukaku. Stesse presenze da titolare, due gol e un assist in più per l'ex Roma rispetto a Lukaku nelle prime sette partite del 2019/20. La speranza per l'Inter è che possa confermarsi per tutta la stagione.