Ferrara: “Su Dzeko e Lukaku si lavora d’anticipo. Importante il lavoro del centrocampo”

Che differenza potrebbe esserci nel marcare Dzeko e Lukaku per un difensore? A SuperTele, su DAZN, Pardo lo ha chiesto a Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juve. L'ex calciatore ha parlato così dei due giocatori nerazzurri al centro di un dilemma per Inzaghi: chi tra i due dal primo minuto accanto a Lautaro nel derby di Champions col Milan?

In attesa di capire cosa farà il tecnico nerazzurro questo è il punto di vista dell'ex difensore rispetto a come si marcano Dzeko e Lukaku: «Da un punto di vista fisico e strutturale sono due giocatori che tendenzialmente devi lavorarti sull'anticipo. Il bosniaco viene più incontro rispetto al compagno e si potrebbe essere avvantaggiati se la squadra non gli fa arrivare lavori puliti. Sarà importante il lavoro dei centrocampisti per permettere ai difensori di anticipare i due attaccanti nerazzurri. Per me gioca Lukaku dal primo minuto», ha spiegato Ferrara.