DAZN: “Lukaku vuole dimostrare tanto all’Inter. E si vede da questi dettagli”

Lukaku o Dzeko ? Bel problema per Inzaghi , che sicuro a domanda sulla difficoltà nello scegliere tra i due attaccanti risponderebbe 'ad avercene di questi problemi'. Del belga, su DAZN, hanno parlato in chiave Euroderby. Perché non è ancora scontato che giochi lui dal primo minuto nella semifinale di andata di CL contro il Milan.

Dal canale streaming hanno analizzato l'ultima sfida giocata in Serie A dal calciatore nerazzurro, quella contro la Roma e hanno sottolineato come il giocatore abbia spesso chiesto un dialogo ai centrocampisti. "Chiede palla bassa e ha atteggiamento di leadership come ai tempi dell'Inter. Sta tornando anche in consapevolezza come ai tempi di Conte. Si attacca la profondità ma quando non gli arriva palla si arrabbia. Ha tanta voglia di giocare, che ha voglia di dimostrare, e si vede dai dettagli. Da come parla con Acerbi e chiede palla alla difesa, da come chiede palla a Dumfries. Nel derby potrebbe essere lui la sorpresa dal primo minuto. Sembrava una mancanza di fiducia, l'impressione che dà è che quando viene messo in discussione riesce a rendere meno", hanno sottolineato dal canale.