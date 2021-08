GdS – Dzeko il meglio che poteva permettersi l’Inter. Stessa missione dei nerazzurri

L'attaccante bosniaco è stato scelto dall'Inter per sostituire Lukaku e vuole tornare a vincere un trofeo dopo quelli vinti al City

"Dzeko era quanto di meglio l’Inter potesse permettersi per non sentirsi nuda dopo aver perso nel trasloco verso un bilancio più sano l’armadio Lukaku. Dzeko è l’esemplificazione più riuscita di quale sia, e come giochi, un centravanti “totale”, prima ancora che “moderno”. Il bosniaco vede la porta almeno quanto è capace di farla vedere ai compagni e di quanto la mostrerà all’Inter. Dzeko significa gol segnati, certo, e alla Roma ne ha regalati tanti, ma anche fatti segnare. Non cambierà Dna perché quello è il suo da sempre: negli ultimi anni semmai lo ha accentuato per essere coerente con una delle sue qualità principali, l’intelligenza non solo tattica".