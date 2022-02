Napoli-Inter, Dzeko segna l’1-1: è il quinto gol alla formazione azzurra. Solo…

L'attaccante bosniaco, da quando è arrivato in Italia, nella stagione 2015-2016, ha segnato come pochi contro gli azzurri

Edin Dzeko ha segnato a Napoli il gol dell'1 a 1 a inizio secondo tempo. L'attaccante dell'Interha timbrato il cartellino per la seconda volta in questa settimana, dopo la rete segnata alla Roma in Coppa Italia.