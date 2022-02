Dzeko: “Il pallone è stato il mio primo amore. Ricordo la finale Inter-Lazio…”

Nella quinta puntata di Careers, il numero 9 nerazzurro racconta la sua vita e i momenti più emozionati della sua carriera

È Edin Dzeko il protagonista della quinta puntata di Careers, il nuovo format di Inter TV. L'attaccante bosniaco si racconta attraverso alcune foto. "Ero in Italia, vicino a Cantù per un torneo, era il 1998, mi ricordo l’anno per la finale di Parigi dell’Inter contro la Lazio perché ero con dei ragazzi italiani che guardavano la finale di Coppa Uefa ed erano interisti. Quando ero bambino, a sei anni, è iniziata la guerra, sono stati tempi difficili ma poi mio padre mi ha portato subito a giocare a calcio, il pallone c’è sempre stato, è stato il mio primo amore".