CdS – Dzeko resta alla Roma, ma stavolta c’è una differenza. Su lui e Kolarov…

ancora una volta è stato vicino dal lasciare la Roma ma alla fine non l’ha fatto. Edin Dzeko era stato ad un passo dal Chelsea prima e ad un passo dall’Inter poi. Questa volta sembrava destinato a firmare con la Juventus. Ma non si è sbloccata per la Roma la trattativa per l’arrivo di Milik e allora il bosniaco è rimasto nella capitale. Questa volta però, spiega il Corriere dello Sport, non è stato lui a decidere di restare. È stata la società a comunicargli che il suo contratto è ancora valido.

Stava cercando un’esperienza nuova e nella sua testa aveva già detto addio ai tifosi giallorossi e pure a Fonseca con il quale ora dovrà ricostruire un rapporto. Dopo la partita con il Siviglia aveva denunciato i limiti del gioco dell’allenatore e lui non l’aveva presa bene tanto da aver comunicato alla dirigenza di poter fare a meno di lui e di Kolarov. Aleksandar è partito destinazione Inter. Edin è rimasto alla Roma e deve ritrovare feeling con l’allenatore che lo aveva convinto a restare un anno fa. Come cambiano le cose.

(Fonte: Corriere dello Sport)