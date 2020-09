VIDEO / Inter, quanti sorrisi ad Appiano per Kolarov e compagni. Pinamonti in gruppo

Mentre Vidal si è concentrato sulle visite mediche che lo hanno avvicinato alla firma con l’Inter, alla Pinetina la squadra di Conte si è allenata in una seduta mattutina. Tanti sorrisi per Handanovic e compagni con Kolarov, che dalle immagini che arrivano, sembra essersi già ambientato in mezzo ai nerazzurri che stanno preparando la prima di campionato contro la Fiorentina.

C’era anche Pinamonti. L’attaccante, che era stato ceduto al Genoa per motivi di bilancio la scorsa stagione, ha fatto rientro all’Inter. Aveva firmato il suo contratto con i nerazzurri nei giorni scorsi e si era allenato sabato mattina alla Pinetina ma da solo. Nel pomeriggio era stato a San Siro per assistere alla gara dei suoi compagni contro il Pisa.

Oggi si è allenato con la formazione di Conte alla Pinetina ed è in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora nerazzurro. Se sarà lui la quarta punta a disposizione dell’allenatore.