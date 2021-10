CM – La Juve rimpiange Dzeko, il mancato arrivo legato a… Cristiano Ronaldo

Un interessante retroscena di calciomercato che riguarda l'attaccante bosniaco, ora all'Inter, e la società bianconera

Un retroscena di mercato su Edin Dzeko e la Juventus. Grande protagonista in questo inizio di stagione dell’Inter con 6 gol nelle prime 7 partite di campionato, il bosniaco è stato vicino ai bianconeri nelle scorse estati. Ne ha parlato così Calciomercato.com: “La Juventus aveva pensato a Edin Dzeko per l'estate, ma l'addio arrivato troppo tardi di Cristiano Ronaldo, finito allo United negli ultimi giorni di mercato, ha rovinato i piani di Cherubini, che voleva l'attuale 9 dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo”, si legge.