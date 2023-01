Dzeko, la proposta di rinnovo è sul tavolo. Lukaku? Tutto dipenderà dalla sua condizione

Decisioni da prendere per la dirigenza dell'Inter anche in attacco. Dzeko è in scadenza e per Lukaku bisogna trattare col Chelsea

Andrea Della Sala

Decisioni da prendere per la dirigenza dell'Inter anche in attacco e in porta. Dzeko è in scadenza e per Lukaku bisogna trattare col Chelsea.

"In attacco potrebbero essere sostituiti tanto Dzeko, il cui contratto scadrà il 30 giugno, quanto Lukaku, il cui prestito dal Chelsea terminerà nella stessa data. Ma le posizioni sono diverse. Per il bosniaco, che soprattutto nelle gare più decisive sta giocando benissimo, è pronta una proposta di rinnovo, inevitabilmente a cifre più contenute rispetto ai 5,5 milioni netti a stagione che guadagna oggi. Per il belga, il cui prestito è molto oneroso, tutto dipenderà dalla sua condizione di forma: finora di fatto, tranne che nelle prime partite del campionato e in qualche spezzone di gara a cavallo del Mondiale, non ha dato il suo contributo. In porta, sono in scadenza tanto il vice Handanovic quanto il terzo Cordaz. E si avvia a salutare Milano anche Dalbert. Il terzino destro brasiliano, rientrato dal prestito a Cagliari, sta recuperando da un brutto infortunio al crociato", spiega Repubblica.