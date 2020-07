A Skysport, Gianluca Di Marzio è tornato sul futuro di Edin Dzeko. Questo è quanto ha spiegato il giornalista a proposito dell’attaccante che un anno fa è stato vicino all’Inter: “Resta alla Roma, non ci sono segnali diversi: il club fa filtrare di non volerlo vendere, non ci sono segnali su una cessione o su offerte che possano far vacillare la decisione del club giallorosso sul bosniaco”.

(Fonte: SS24)