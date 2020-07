Sky – Dzeko resta alla Roma se ci saranno le cessioni previste. Tutto da riconsiderare se…

È bastato vederlo a fianco di Lukaku nel post della gara contro i giallorossi e che spifferasse qualcosa al suo orecchio per far pensare ad un suo possibile approdo all’Inter. Dzeko vicino al club nerazzurro c’è stato la scorsa estate. E ogni tanto l’idea rispunta tra quelle dei dirigenti nerazzurri per il prossimo mercato. Del bosniaco ha parlato a Skysport Paolo Assogna, inviato a seguito della squadra di Fonseca:

“La Roma se guarda all’aspetto tecnico mette Dzeko al centro dei suoi progetti. Non fa parte dei giocatori considerati in uscita. Se le operazioni degli elementi considerati cedibili (giocatori non strategici, plusvalenze e trentenni che guadagnano molto) andrà a buon fine i profili come il suo potranno stare tranquilli. Se le cessioni previste non andranno a buon fine allora bisognerebbe considerare tutto“, ha detto il giornalista.

(Fonte: SS24)