Inter, chi al fianco di Dzeko? Satriano recupera, per Inzaghi suggestione Sensi

Conto alla rovescia in vista della prima giornata di campionato: un solo dubbio di formazione per i nerazzurri

La stagione 2021/22 di Serie A sta finalmente per cominciare: l'Inter campione d'Italia in carica debutta sabato a San Siro ospitando il Genoa. Per l'occasione Simone Inzaghi ha un solo dubbio di formazione: chi schierare in attacco al fianco di Dzeko? Il Corriere dello Sport ipotizza: "Ci sarebbe Satriano, che ha sfruttato alla grande l'occasione di mettersi in luce in questo pre-campionato. Anche lui, però, non è al meglio. Contro la Dinamo Kiev è rimasto fuori per precauzione, proprio per non correre rischi in prospettiva Genoa. I segnali sono positivi: nel senso che, a meno di nuovi intoppi, sarà a disposizione. Resta il dubbio, però, che, a soli vent'anni e con qualche incertezza fisica, potrebbe soffrire il debutto assoluto in prima squadra, da titolare e per di più a San Siro.