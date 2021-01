Roma, Dzeko e Smalling ci saranno per la ‘vendetta’. Conte li voleva all’Inter, ora li avrà contro

Domenica l’Inter è chiamata a una reazione dopo la sconfitta con la Samp. Di fronte alla squadra di Conte ci sarà la Roma di Fonseca. Nei giallorossi giocheranno due giocatori importanti che in estate i nerazzurri speravano di riuscire a portare a Milano; Smalling e Dzeko. Secondo Gazzetta “Si incastrerebbero alla perfezione con l’attuale rosa dell’Inter. Non è un caso che i nerazzurri li abbiano cercati a più riprese. Anche senza di loro Conte continua a coltivare sogni di gloria, ma contro di loro la sua Inter è chiamata a una prova da grande. Se è vero che con i se e i con i ma la storia non si fa, la sfida dell’Olimpico può invece contribuire a indirizzarla, da una parte o dall’altra. La Roma punta su Smalling e Dzeko, Conte spera di non doverli rimpiangere ancora di più”.

DZEKO – “Poteva sbarcare a Milano insieme al belga, formando una coppia da sogno e potenzialmente immarcabile. Senza dimenticare Lautaro. Alla prima estate con Conte sulla panchina dell’Inter, i nerazzurri avevano l’obiettivo dichiarato di rinnovare l’attacco. Il perché ha un nome e cognome ben preciso: Mauro Icardi. Grana da risolvere al più presto per poi tuffarsi su Lukaku e magari anche su Dzeko. Chissà come sarebbe cambiata la musica: l’anno scorso l’Inter ha potuto fare affidamento quasi esclusivamente sulla LuLa, visti i problemi di Sanchez; quest’anno le assenze del belga hanno pesato, manca un’alternativa vera e di spessore. Dall’inizio o a partita in corso. Anche nell’estate 2020 il nome del bosniaco è stato associato ai nerazzurri, sintomo di un interesse concreto e motivato da esigenze lampanti”, spiega Gazzetta.it.