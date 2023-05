Inter, per Dzeko terza doppietta stagionale in Serie A: non succedeva dal 2017/18

Terza doppietta stagionale in Serie A per Edin Dzeko, uno dei grandi protagonisti del tennistico successo dell'Inter sul campo del Verona .

Il bosniaco, che non segnava dal gol realizzato il 18 gennaio in Supercoppa contro il Milan (e in campionato dal 4 gennaio), raggiunge uno speciale traguardo, come evidenziato dai dati Opta: "Edin Dzeko ha realizzato almeno tre doppiette in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2017/18, quando ne collezionò quattro con la maglia della Roma. Doppio".