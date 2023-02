ECA, cena di gala a Milano: presenti anche Zhang e l’ad Inter Antonello

Cena di gala a Milano per il board dell'Eca, l'associazione dei club europei di calcio: presenti Zhang e Antonello per l'Inter

Cena di gala a Milano per il board dell'Eca, l'associazione dei club europei di calcio. In un noto ristorante di galleria Vittorio Emanuele il presidente dell'Eca Al Khelaifi, numero 1 del PSG, ha guidato il gruppo di dirigenti. Tra questi - fa sapere Sky - c'erano anche Stevan Zhang e Alessandro Antonello per l'Inter.