Il ds del Benevento: “In attacco Eder, Cutrone o LLorente? Magari nessuno di questi”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato prima della partita contro il Torino e si è soffermato pure sul calciomercato: «Profilo attaccante? Stiamo cercando di andare su giocatori funzionali al nostro modo di giocare. Sono nomi non a caso quelli che hai fatto, ci piacciono». Di Marzio gli aveva nominato Eder e anche Cutrone. L’ex attaccante nerazzurro, che si diceva poteva tornare pure all’Inter, piace ai campani. In trasmissione è stato fatto anche il nome di Llorente: «Tutti nomi molti diversi? Magari non è nessuno di questi», ha aggiunto il dirigente. Si diceva che il Benevento stesse seguendo pure Pinamonti. Ma non è arrivato il via libera dell’Inter.

(Fonte: SS24)