Eder: “Inter, sì a Scamacca ma per me il nome perfetto è un altro. Conte? Ad Ausilio dissi…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Eder, ex attaccante dell'Inter, ha svelato alcuni retroscena in tinta nerazzurra, parlando poi delle possibili prossime mosse della dirigenza sul mercato in attacco: