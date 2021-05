Eder: “Da tifoso speravo non succedesse. Suning butta all’aria un grande lavoro per…”

L'ex giocatore nerazzurro torna a puntare il dito contro la proprietà Suning e appoggia sui social le contestazioni della Curva Nord, avvenute oggi nella sede di via Liberazione.

Non è la prima volta che Eder condivide accuse forti nei confronti della proprietà dell'Inter Suning, dopo lo smantellamento e il conseguente fallimento della squadra in cui giocava nel campionato cinese (Jiangsu). L'ex giocatore nerazzurro è tornato a ribadire sui social il suo pensiero: "Quando lo dicevo, era perché speravo che non succedesse anche all’Inter. É perché da tifoso, non volevo che succedesse quello che è successo a noi di Suning. Dopo aver vinto e fatto una cosa importante, loro i cinesi ( Steven e il suo papà) hanno buttato all’aria un grande lavoro fatto. Dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’Inter buttano all’aria un grande lavoro fatto da Mister Conte. Perché devono rientrare nelle loro tasche 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se ne fregano. Pensate che sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese".